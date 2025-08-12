مہنگا خام مال صنعت اور صارفین پر بوجھ :اخلاق بٹ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )سابق صدر چیمبراور سرپرست اعلیٰ آل پاکستان ایلومینیم یوٹینسلز مینو فیکچررز ایسوسی ایشن اخلاق احمد بٹ نے۔۔
کہا ہے کہ کہ خام مال کی مہنگائی براہِ راست صنعت اور صارفین پر بوجھ ڈال رہی ہے ،اس مسئلے کے حل کیلئے باہمی مشاورت سے نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا تاکہ مارکیٹ میں توازن قائم رکھا جا سکے اگر ہنگامی طور پر ایسے اقدامات نہ کئے جائیں توکم سرمایہ سے کاروبار کرنے والے مزید پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہو ں نے آل پاکستان ایلومینیم یوٹینسلز مینو فیکچررز ایسوسی ایشن کے ماہانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، سینئروائس چیئرمین سلمان صدیقی،وائس چیئرمین علی رضا بٹ،محمد صدیق بھٹی،اویس اقبال ،شیخ سلمان خالد،زاہدسلیم، حاجی محمد عارف سلیم، نوید اقبال،عمر شایان،عثمان یوسف انصر علی ،غلام اﷲ،ملک منیب جاوید ودیگر اراکین نے اجلاس میں خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مارکیٹ میں غیر متوازن نرخوں پر تفصیلی غور کیا ۔سرپرست اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ ایسوسی ایشن اپنے اراکین کے ساتھ مل کر صنعت کے مسائل حل کرنے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔