ناقص صفائی ،کوڑااٹھانے کیلئے ایک دن کی مہلت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ڈی سی روڈ، شمسی چوک، جی ٹی روڈ، گوندلانوالہ پھاٹک چوک۔۔

،کچا کھیالی روڈ ، کامونکے مین بازار، سادھوکی، تمبولی گائوں کا دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کی صورتحال اور تجاوزات کے خاتمے کیلئے کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف مقامات پر صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی کیا ، کنٹریکٹر کو ایک روز میں تمام کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کی مہلت دیدی ، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو دی گئی ڈیڈ لائن میں عملدرآمد نہ کرنے پر بھاری پینلٹی لگانے ، آئندہ بورڈ اجلاس میں کنٹریکٹ منسوخی کا عمل شروع کرنے کی بھی ہدایت کر دی ۔ ڈپٹی کمشنر نے گوندلانوالہ پھاٹک سے ملحقہ فروٹ مارکیٹ، موٹر سائیکل پل ریلوے لائن کا جائزہ لیا، روڈ پر گندگی پھینکنے اور تجاوزات پر ریڑھی بانوں، فروٹ شاپس مالکان کو تنبیہ جاری کی۔ 

 

