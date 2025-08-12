حقوق ملتے تو دن منانے کی ضرورت نہ پڑتی :ڈاکٹر مرقس
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرقس شریف نے مینارٹی ڈے کے۔۔
موقع پر خصوصی پیغام میں کہا کہ مسیحی برادری کی وفاداری قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں تحریک قیام اور استحکام پاکستان میں کلیدی کردار مسیحیوں کا بھی ہے افواج پاکستان تعلیم ،طب ہر میدان میں مسیحیوں نے کامیابیوں اور قربانیوں کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں،قائد اعظم محمد علی جناح نے تو تمام مذاہب کے لوگوں کو آزاد اور برابر کے شہری ہونے کا اعلان کیا تھا ان کے نزدیک میجارٹی مینارٹی کا تصور ہی نہ تھا پہلی دستور ساز اسمبلی میں 25 فیصد اقلیتوں کے افراد کو نمائندگی حاصل تھی۔ مینارٹی ڈے خود سوالیہ نشان بھی ہے کہ باتیں برابر کے شہری مساوی سلوک وحقوق کی کی جاتی ہیں اور عملاً نتیجہ صفر ہے ۔ اگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا اقلیتی برادری یہاں خوشحال ہوتی تو کبھی اس دن کے منانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی ۔انہوں نے کہا کہ شہید حق سابق وفاقی وزیر شہباز بھٹی نے اس دن کو حکومتی سطح پر اقلیتوں کیلئے منظور کروا کر بے شک علیحدہ کام کیا کیوں کہ جیسی سوچ یہاں کے اکثر لوگوں کی تھی ہے اور شاید رہے گی کہ وہ مینارٹییز سے امتیازی سلوک پر احتجاج نہیں کرتے خاموش رہتے ہیں۔ ،انہیں علم ہوتا ہے کہ مینارٹییز خصوصاً مسیحیوں کیساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسی لیے 11اگست کو اقلیتوں کا دن منظور کر ایا گیا کہ کم از کم ایک دن تو ان کے مسائل پر بات ہو۔ 11اگست کو منظور کروانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اگر اقلیتوں کے تحفظات نہ ہوتے ،انہیں حسد تعصب نفرت امتیازی سلوک کا سامنا نہ ہوتا۔