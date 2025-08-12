صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مچھلی کا شکار ،ٹھیکوں اور لائسنس کیلئے سفارشات طلب

  • گوجرانوالہ
مچھلی کا شکار ،ٹھیکوں اور لائسنس کیلئے سفارشات طلب

تتلے عالی(نامہ نگار ) مچھلی کے شکار پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا ،ٹھیکہ جات اور نئے لائسنسوں کے۔۔

 اجرا کیلئے سفارشات طلب کرلی گئی ہیں۔تفصیلات کے مطابق سخت گرمی اور انڈوں کا موسم شروع ہونے پر صوبائی حکومت نے پنجاب بھر میں یکم جون کو مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کرتے ہوئے ،تمام دریاؤں،جھیلوں،ندی نالوں سے مچھلی شکار کرنے کیلئے ٹھیکہ جات ،صوبائی و ضلعی لائسنس منسوخ کر د ئیے تھے ۔پنجاب حکومت نے صوبہ بھر کے ریجنل ڈپٹی ڈائریکٹرز فشریز سے یکم ستمبر سے مچھلی کے شکار پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دریاؤں،ندی نالوں میں مچھلی کے ٹھیکہ جات کی اوپن نیلامی،صوبائی و ضلعی لائسنسوں کے اجرا کیلئے سفارشات طلب کرلی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی کیلئے پلاننگ ونگ کی خدمات قابل تحسین : چیئرمین سی ڈی اے

ٹروتھ یوتھ گروپ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل یوتھ ڈے پر تقریب

کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دینگے ، آ ئی جی

مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

کے آئی ایم میں ایک ماہ کے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

پنجاب فو ڈ اتھارٹی کی کا رروا ئی 1600لٹر ناقص دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس