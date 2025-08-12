علی پورچٹھہ:گھر میں نقب زنی ،لاکھوں روپے ، زیورات ، ریال اور گھڑیاں چوری
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں گھر میں نقب زنی کرکے لاکھوں روپے اور زیورات چوری کرلئے گئے ۔۔۔
چیمہ کالونی کا رہائشی شعیب احمد مغل بیرون ملک مقیم ہے ،چھٹیاں گزارنے کے بعد اہل خانہ کے ہمراہ رات گئے ایئرپورٹ گئے ، واپسی پر گھر کا بیرونی جنگلہ ، کمروں کے تالے ٹوٹے اور الماریوں کا سامان بکھرا پڑاتھا۔ نامعلوم چور 6 لاکھ روپے ، 2500 سعودی ریال، 6 تولے طلائی زیورات، 5 قیمتی گھڑیاں، گھر کے کاغذات اور دیگر قیمتی سامان لے گئے ۔