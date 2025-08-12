اوورلوڈنگ سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈبرباد ہونے کا خدشہ
تتلے عالی(نامہ نگار )اوورلوڈنگ کے با عث گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈبرباد ہونے کا خدشہ،حادثات معمول بن گئے ۔۔
۔تفصیلات کے مطابق16ارب روپے کی لاگت سے پبلک گورنمنٹ اشتراک سے 2 سال قبل گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیرمکمل ہونے پر مذکورہ شاہراہ پر ڈمپرز،ٹرکوں ،کنٹینرزاور دیگر لوڈر گاڑیوں کی بھرمار ہے ،شاہراہ اور گاڑیوں کی کپیسٹی کے مطابق ان پر ٹرکوں،کنٹینرز،ڈمپرز میں وزن لوڈ کرنے کی حد مقرر کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود لوڈر گاڑیوں میں مقررہ حد سے 100سے 150 فیصدزائد وزن وزن لوڈ کیا جا رہا ہے ،گوجرانوالہ اور شیخوپورہ کے قریب دوعدد کنڈے بھی قائم ہیں ان مقامات پر انٹر ہونے والی گاڑیوں کا وزن چیک کرکے ان کو کمپیوٹرائزڈ رسید دے دی جاتی ہے لیکن ان کو کم وزن لوڈ کرنے کے بارے کوئی آگاہی نہیں دی جا رہی ۔ ایسی صورتحال میں نہ صرف نئی سڑک برباد ہونے کا خدشہ ہے بلکہ ٹریفک حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔پٹرولنگ پوسٹ گھمن والا ،ارتالی ورکاں کی جانب سے اوور لوڈنگ پر ہفتہ میں صرف چند مقدمات درج ہو رہے ہیں جوکہ ناکافی ہیں۔اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کا مذکورہ شاہراہ پر داخلہ بند کیا جائے ۔