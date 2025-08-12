علی پورچٹھہ:جشن آ زادی پر باجوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )
علی پورچٹھہ میں جشنِ آزادی قریب آتے ہی بازاروں میں سبز جھنڈوں، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر تحائف کی فروخت جاری ہے ۔ دکانداروں کے سٹالز پر جہاں آزادی کے رنگ برنگے لوازمات سجے ہیں، وہیں کان پھاڑنے والے پلاسٹک باجے بھی دھڑلے سے فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ باجے بچوں کے ہاتھوں میں آتے ہی گلی محلوں میں نہ ختم ہونے والے شور کا سبب بن رہے ہیں ، بیما ر افراد ا ورشہریوں خوار بچوں کا سکون برباد ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے باجے کی فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے ۔