صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:جشن آ زادی پر باجوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:جشن آ زادی پر باجوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )جشنِ آزادی پر فروخت ہونے والے باجوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ۔۔

علی پورچٹھہ میں جشنِ آزادی قریب آتے ہی بازاروں میں سبز جھنڈوں، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر تحائف کی فروخت جاری ہے ۔ دکانداروں کے سٹالز پر جہاں آزادی کے رنگ برنگے لوازمات سجے ہیں، وہیں کان پھاڑنے والے پلاسٹک باجے بھی دھڑلے سے فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ باجے بچوں کے ہاتھوں میں آتے ہی گلی محلوں میں نہ ختم ہونے والے شور کا سبب بن رہے ہیں ، بیما ر افراد ا ورشہریوں خوار بچوں کا سکون برباد ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے باجے کی فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عظیم الشان میوزیکل شو کے انتظامات مکمل،27ہزارکی گنجائش،10ہزار نشستیں فیملیز کیلئے مختص

نجی سوسائٹی کے متاثرین کو پلاٹ نہ دینے پر سندھ ہائیکورٹ برہم

وزیراعلیٰ کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ

اسلحہ لائسنس پر بلٹس کے بیلسٹک دستخط کی تجویز

این ای ڈی اکیڈمی کے تحت معرکہ حق جشنِ آزادی کی تقریب

عوام رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیں،ناصرحسین شاہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس