تھانہ نوشہرہ ورکاں میں 25 روزگزرنے کے با وجود ایس ایچ او کی تعیناتی نہ ہو سکی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) تھانہ نوشہرہ ورکاں میں 25 روزگزرنے کے با وجود ایس ایچ او کی تعیناتی نہ ہو سکی۔۔
، امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی ۔ نوشہرہ ورکاں تحصیل ہیڈکوارٹر زہے جس سے تھانہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے نوشہرہ ورکاں جیسے بڑے تھانہ میں مستقل ایس ایچ او کی عدم تعیناتی محکمہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اس سے پولیس افسر وں کی اپنے فرائض منصبی میں عدم دلچسپی اور لاپرواہی بھی ظاہر ہوتی ہے ۔ شہریوں نے سی پی او رانا ایاز سلیم سے تجربہ کار، ایماندار، فرض شناس اور جرات مند انسپکٹر کو فوری طور پر تھانہ نوشہرہ ورکاں کا ایس ایچ او تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔