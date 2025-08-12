وار داتوں میں شہری لاکھوں روپے ،موٹر سائیکل سے محروم
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی وچوری کے واقعات میں لاکھوں روپے ،موٹر سائیکل،موبائل فون ویگر سامان لوٹ لیا گیا۔بڈھا گورائیہ کے قریب صبح تین بجے دو بغیر نمبر موٹر سائیکلوں پر۔۔
سوار4ڈاکوؤں نے کوہلو والہ کے زمینداروں زوہیب مصطفی،محمدعون،سمیع اﷲ کو اسلحہ کے زور پر روک کر2لاکھ30ہزار روپے کی موٹر سائیکل اور 2موبائل فون چھین لئے ،تنگ کلاں میں رقیہ بی بی کے گھر سے دو لاکھ روپے ،بستر ،برتن چوری ہو گئے ۔بھاکرانوالی میں ناصر کی موٹر وپنکھا چوری ہوگیا، بڈھا گورائیہ میں زمیندار اکبر کے کھیتوں سے دو لاکھ25ہزار روپے کی موٹریں چوری ہو گئیں۔