اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ضلع بھر میں خصوصی تقریبات

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )پاکستان میں اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ضلع بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) فیصل سلطان نے اقلیتی ایم پی اے عمانوئیل اطہر جولیئس کے ہمراہ مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال اورایم سی آفس لدھیوالہ وڑائچ میں خصوصی شرکت کی اور تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے تحصیلوں میں منعقدہ پروگراموں میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریلیوں کا اہتمام کیا گیا جبکہ کیک کاٹ کر اقلیتوں کے ساتھ یکجہتی اور بھائی چارے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ممبران صوبائی اسمبلی نواز چوہان ، اقبال گجر،اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین گوندل،پروفیسر شہزاد لارنس ،پادری عارف سراج ،پادری مشتاق، پادری اسلم گل سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے ۔ 

 

