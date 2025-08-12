صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے۔۔

 صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مارکیٹوں، رہائشی علاقوں اور اہم سڑکوں پر صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا اور موقع پر موجود افسر وں و عملے کو ہدایات جاری کیں کہ کچرے کی بروقت اٹھان کو یقینی بنایا جائے ، گلیوں اور بازاروں کی صفائی میں کسی قسم کی غفلت نہ برتی جائے اور بارش کے پیش نظر نکاسی آب کے لیے نالیوں کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس