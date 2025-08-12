چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے۔۔
صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مارکیٹوں، رہائشی علاقوں اور اہم سڑکوں پر صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا اور موقع پر موجود افسر وں و عملے کو ہدایات جاری کیں کہ کچرے کی بروقت اٹھان کو یقینی بنایا جائے ، گلیوں اور بازاروں کی صفائی میں کسی قسم کی غفلت نہ برتی جائے اور بارش کے پیش نظر نکاسی آب کے لیے نالیوں کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے ۔