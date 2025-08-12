صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹری میں تیزاب گرنے سے مز دور جاں بحق

  • گوجرانوالہ
فیکٹری میں تیزاب گرنے سے مز دور جاں بحق

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)فیکٹری میں کام کرتے تیزاب گرنے سے ایک مزدور جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔۔۔

بتایا گیا ہے کہ ملتان کا رہائشی یوسف اور کوئٹہ کا رہائشی ناصر فیکٹری میں مشین کا تیزاب تبدیل کر رہے تھے جس دوران تیزاب ان پر آ گرا جس کے نتیجہ میں یوسف اور ناصر بری طرح جھلس گئے جبکہ یوسف زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا ،ناصر کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔گوجرانوالہ میں کسی سرکاری ادارے کی جانب سے واقعہ پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ۔

 

