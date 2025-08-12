بھائی کے پاسپورٹ پر اٹلی جانے کی کوشش ،مسافر گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بھائی کے پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے کی کوشش ،مسافر کو سہولت کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔۔
۔ایف آئی اے امیگریشن نے سیالکوٹ ائیرپورٹ پر کارروائی کی ، اظہر عباس نامی ملزم نے بھائی کے پاسپورٹ پر بیرونِ ملک جانے کی کوشش کی، ملزم کی نشاندہی پر ایجنٹ ذوالفقار علی شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ،ملزم نے مرحوم بھائی کے دستاویزات پر اٹلی جانے کی کوشش کی امیگریشن کلیئرنس کے دوران ملزم نے سید شاہد عباس شاہ کا پاسپورٹ پیش کیاابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کا اصل نام سید اظہر عباس ہے ،ملزم اپنے جڑواں بھائی سید شاہد عباس شاہ کے اٹالین شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا،ملزم کا بھائی 3 ماہ قبل پاکستان آمد کے بعد وفات پا چکا تھا،ملزم کو سہولت کار ذوالفقار علی شاہ نے سفر کیلئے مدد فراہم کی، ملزموں کو گرفتار کر کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کے حوالے کر دیا گیا۔