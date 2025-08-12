صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:گھر یلو ملازم کا مبینہ قتل ،6 افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )محلہ اختر ٹاؤن میں گھریلو ملازم کو مبینہ طور پر ڈنڈوں سے تشدد کانشانہ بنانے کے۔۔

 بعد زہر دیکر قتل کرنے کے الزام میں پولیس نے سید نجم الحسن شیرازی ،عبدالرزاق چدھڑ، زین علی، غلام عباس چدھڑ، غفور احمد وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ راہگوسیداں کا رہائشی وسیم ریاض ضلع کی بااثر شخصیت نجم الحسن شیرازی کے گھر واقع اخترٹاؤن میں ملازم تھا جس کی لاش کو دوروز قبل ڈی ایچ کیو ہسپتال میں لایا گیا تواسکے عزیز واقارب نے پوسٹمارٹم نہ کئے جانے کے خلاف شدیدا حتجاج کیا لیکن اسکے باوجود پوسٹمارٹم نہ کرایا گیا اور اسے راتوں رات راہگوں سیداں میں دفن کردیا گیا۔ جب میڈیا پر تشدد کی خبریں نشر ہوئیں تو آئی جی پولیس کے نوٹس لینے پر ڈی پی او عاطف نذیر نے ڈی ایس پی رانا جمیل قیصر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔بعدازاں آر پی او گوجرانوالہ اور سی سی ڈی گوجرانوالہ کے ایس ایس پی نے حافظ آباد پہنچ کر معاملے کی تحقیقات کرائیں جس کے بعد پولیس کی مدعیت میں نجم الحسن شیرازی سمیت 6 افرادکے خلاف تھانہ سٹی میں قتل کے الزام میں مقدمہ درج کرلیا گیا ۔ 

 

