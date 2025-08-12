رکن اسمبلی منشا اللہ کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل کا جا ئزہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رکن صوبائی اسمبلی محمد منشا اﷲ بٹ نے یونین کونسل مظفرپور اور عدالت گڑھا کا تفصیلی دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر نکاسی آب کے مسائل، تجاوزات اور سڑکوں پر بنے کھڈوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے پیسپ حکام کو زہرہ میموریل ہسپتال کے سامنے بند سیوریج کو فوری کھولنے ، ایم سی کے عملے کو ڈی سلٹنگ کے بعد چیمبرز کی مرمت و تعمیر کے احکامات جاری کیے ۔بعد ازاں انہوں نے عدالت گڑھا پھاٹک پر زیر تعمیر فلائی اوور کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبے کی بروقت تکمیل کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔