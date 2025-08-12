صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :نوجوان پراسرار طو رپر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) نوجوان پراسرار طو رپر جاں بحق ہو گیا ۔ نواحی گاؤں ببر کے ڈیرہ جموں والا کا ۔۔

رہائشی 30 سالہ راجہ علی اعجاز لاپتہ ہو گیا ، تلاش کرنے پر وہ تشویشناک حالت میں کھیتوں سے ملا ،منہ سے جھاگ نکل رہی تھی جس کو طبی امداد کیلئے فوری طور پر تحصیل ہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا ،موت کی وجہ زہریلی چیز کھانے یا سانپ کے ڈسنے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ، پولیس نے متوفی کا پوسٹ مارٹم کرایا اور لاش ورثا کے حوالے کر دی ۔

 

