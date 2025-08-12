صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بین المذاہب ہم آہنگی کو مزید فروغ دینا ہوگا:مقررین

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان محبت، امن کی دھرتی اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں،بین المذاہب ہم آہنگی کو مزید فروغ دینا ہوگا۔۔

،11 اگست کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے ، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کیلئے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں،اسی تناظر میں پاکستان میں 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جاتا ہے ، اس برابری کی بنیاد نبی کریم حضرت محمدؐ نے 632 ء میں اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح فرمائی تھی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ، ہاں البتہ تقویٰ کی بنیاد پر ان کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوسکتی ہے ۔ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبد القدیر زرکون نے ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام اقلیتوں کے قومی دن کے سلسلہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پرتحصیلدار عون عباس چٹھہ،چیف آفیسر بلدیہ عمیر دلدار وڑائچ،علامہ محمد حماد الدین صدیقی،علامہ حافظ رفیق عابد علوی،پادری سیموئیل خورشید،پادری یاسر پرویز،مظفر جاوید بھٹی،منیر عالم،رانا مقصود احمد،سیف اللہ بٹر،عمر رفیق علوی ودیگرنے بھی خطاب کیا۔ 

 

