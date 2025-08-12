گوجرانوالہ چیمبر کا 7 سال پرانے گیس بلوں پر اظہار تشویش
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اوگرا اور ایس این جی پی ایل کی جانب سے۔۔
7 سال پرانے آر ایل این جی بلز کی ایڈجسٹمنٹ اور وصولی کے خلاف ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں صدر چیمبر رانا صدیق ، سینئر نائب صدراحمد نوید رانجھا، سابق صدور سمیع اللہ نعیم، عاصم انیس، میاں عمر سلیم، سابقہنائب صدر حمیس گلزار سمیت دیگر عہدیدار بھی موجود تھے ۔صدر گوجرانوالہ نے کہا کہ 28 تاریخ کو اوگرا کی جانب سے 2015 سے 2022 تک کے آر ایل این جی بلز ریوائز کر کے انڈسٹریز کو بھیجے گئے ہیں جن میں لاکھوں سے کروڑوں روپے تک کے اضافی واجبات شامل ہیں ، کسی صنعتکار کو 60 لاکھ جبکہ کسی کو 33 کروڑ روپے تک کے بل بھیجے گئے ہیں ، یہ صورتحال پہلے ہی ہائی کاسٹ آف پروڈکشن کے باعث شدید دباؤ کا شکار انڈسٹری کیلئے ناقابل برداشت ہے جہاں 50 سے 60 فیصد صنعتی یونٹ پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔صدر چیمبر رانا صدیق نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2025 میں بزنس کمیونٹی کو پتہ چلے کہ ان کے 2015/16 اور دیگر برسوں کے بل باقی ہیں ،اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع کیا جا چکا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ہماری انڈسٹری کی حالت ایسی نہیں کہ وہ یہ ناجائز بل ادا کر سکے اور نہ ہی ادا کرے گی ۔