معیشت کیلئے افہام و تفہیم کا مظاہر ہ کرنا ہوگا:ڈاکٹر طارق
گجرات(سٹی رپورٹر) جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے مرکزی تربیت گاہ برائے حلقہ لاہورمیں ۔۔
خطاب کرتے ہوئے کہاکہ تمام جماعتوں نے عوام کو بے یارومددگار چھوڑ دیا ،کسی کو اقتدار کو بچانے کی فکر ہے تو کوئی اپنے کیسوں کو معاف کرانے کیلئے جتن کر رہا ہے ، عوام کو ریلیف فراہم کرنا کسی کا بھی ایجنڈا نہیں، انہوں نے کہاکہ پاکستان کو سیاسی و معاشی استحکام کی ضرورت ہے ، اس کے لیے سب کو افہام و تفہیم کا مظاہر ہ کرنا ہوگا، عوام کو درپیش مسائل دن بدن بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ عوام پریشان ہیں پٹرولیم، بجلی اورگیس کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ کرکے حکمرانوں نے مظالم کی انتہا کردی ۔ملک میں جو بھی بر سر اقتدار آیا ہے اس نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے ہی لوٹا ہے ،ان لوگوں سے خیر کی کوئی امید باقی نہیں رہی، موجودہ حکمرانوں کے پاس کوئی متبادل ایجنڈا نہیں ،ملکی حالات دن بدن ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ،ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص پریشان ہے جبکہ محض دکھاوے اور ڈنگ ٹپا ئواقدامات کے سوا کچھ نہیں ہو رہا،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ سرکاری اداروں کی نجکاری کی خواہش رکھنے والے عوام کو دو وقت کی روٹی اور روزگار سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں ، اگر حکمران ادارے ٹھیک نہیں کرسکتے ، اداروں سے کرپشن کا قلع قمع نہیں کرسکتے اور ان کو منافع بخش نہیں بناسکتے۔ تو ان نا اہلوں سے ملک چلانے کی امید کیسے کی جاسکتی ہے ، سودی معاشی نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا۔