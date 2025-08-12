تاجروں کا انتظامیہ ، صحافیوں سے تنازع ختم کرنے کا مطالبہ
گجرات(سٹی رپورٹر )صدرمرکزی انجمن تاجران گجرات جاوید بٹ کی زیرصدارت سیٹھ علی اصغرکے آفس میں خصوصی اجلاس ہوا۔۔
، اجلاس میں تاجرکمیونٹی کودرپیش مسائل سمیت دیگراہم امورپرتبادلہ خیال کیاگیا،اجلاس میں جاوید بٹ نے ضلعی انتظامیہ اورگجرات پریس کلب کے عہدیداران سے اپیل کی کہ آپسی ڈیڈلاک فوری ختم کیاجائے کیونکہ اس اقدام سے شہریوں میں مایوسی پھیل رہی ہے ، گجرات کے عوام ضلعی انتظامیہ اورصحافیوں کوایک پلیٹ فارم پردیکھناچاہتے ہیں، جاوید بٹ نے کہاکہ 14اگست کو 79واں یوم آزادی تقریبات شروع ہونیوالی ہیں اگریہ ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو یوم آزادی کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوگی ہماری انتظامیہ اورگجرات پریس کلب سے اپیل ہے کہ اس رنجش کوفوری ختم کیاجائے اوریوم آزادی پاکستان کے صدقے ایک دوسرے کی زیادتیوں کودرگزرکرتے ہوئے بڑے دل کامظاہرہ کرتے ہوئے ملکر یوم آزادی کی تقریبات منائی جائیں،جاوید بٹ نے وزیراعلیٰ پنجاب،گجرات کے ممبران قومی وصوبائی اسمبلی، کمشنرگوجرانوالہ ودیگرحکام سے بھی اپیل کی ہے کہ اس تنازع کوحل کرایاجائے تاکہ شہری بھرپورطریقے سے یوم آزادی کی تقریبات مناسکیں۔