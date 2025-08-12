پنجاب سہولت بازار وزیر آباد میں دکانوں کیلئے درخواستوں کی وصولی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب سہولت بازار وزیر آباد میں درخواستوں کی وصولی جاری ہے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے۔۔
زیر انتظام سہولت بازار وزیرآباد کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں ہے جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انچارج سہولت بازار عبداللہ تبسم نے کیا،انہوں نے کہا کہ بازار میں دکانوں کے حصول کے درخواستوں کی وصولی جاری ہے جس کے لئے سہولت بازار کا عملہ ہمہ وقت بازار میں موجود ہے ،درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اگست ہے ۔