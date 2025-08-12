صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کے حقوق کی بحالی کیلئے جدوجہد کرتے رہیں گے :امجد علی جاوید

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)رکن صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید نے کہا ہے کہ وہ پنجاب کے اساتذہ کے حقوق کی ۔۔

بحالی کیلئے پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر جدوجہد کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں بیوہ کی پنشن کی تاحیات بحالی پہلا قدم ہے جس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں ہو چکی ہے جبکہ پنشن اور گریجوایٹی کی اصل شکل میں بحالی کیلئے کردار ادا کریں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چیئرمین پیٹا پنجاب احسان علی گورائیہ سے ملاقات کے دوران کیا ۔

 

