گلیانہ :نرخ نامہ تاخیر سے ملنے پر خرید وفروخت مشکل

  • گوجرانوالہ
گلیانہ :نرخ نامہ تاخیر سے ملنے پر خرید وفروخت مشکل

گلیانہ (نامہ نگار )مارکیٹ کمیٹی لالہ موسیٰ کی جانب سے سبزی و پھلوں،گوشت، انڈے کی ریٹ لسٹ صبح کے۔۔

اوقات میں جاری ہونے کے باوجود ملکہ اور گردونواح میں دوپہر 2 بجے تقسیم کی جاتی ہے ۔ شہریوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ تاخیر کے باعث خرید و فروخت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بعض اوقات نرخ نامے کے بغیر ہی لین دین کرنا پڑتا ہے ۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹ بروقت نہ ملنے کے باوجود اُن کے چالان کئے جا رہے ہیں جو ناانصافی ہے ۔ شہریوں و تجارتی حلقوں نے حکام سے بروقت ریٹ لسٹ فراہمی اور غیر ضروری چالانوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

