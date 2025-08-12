وزیر آباد :کار کی ٹکر سے طالبعلم جاں بحق ، ایک زخمی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے نوجوان جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا ۔۔۔
حادثہ نیو با ئی پاس ڈسکہ روڈ وزیرآباد کے قریب پیش آیا،لاش اور زخمی کو سول ہسپتا ل وزیرآباد منتقل کر دیا گیا ۔ وزیرآباد کے علاقہ دھونکل سوہدرہ موڑ با ئی پاس پر تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار دو طالبعلموں کو روند ڈالا ،حادثہ میں ایک طالبعلم کفایت اللہ جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ دونوں طالبعلم امجد خان اور کفایت اللہ اپر دیر خیبر پختونخواہ کے رہائشی ہیں اور سوہدرہ موڑ کے قریب مسجد ابراہیم کے مدرسہ میں زیر تعلیم ہیں دونوں نوجوان دھونکل کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے کہ ڈسکہ روڈ پر حادثہ کا شکار ہو گئے ،حادثے کے بعد کار سوار فرارہو گیا ۔