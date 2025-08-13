منظور قادر بھنڈ ر ایڈووکیٹ کی جانب سے خصوصی جشنِ آزادی کیمپ کا انعقاد
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)منظور قادر بھنڈ ر ایڈووکیٹ کی جانب سے خصوصی جشنِ آزادی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد نہ صرف آزادی کی خوشی منانا تھا بلکہ ۔۔۔
افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔تقریب میں وکلا ، شہری اور نوجوان شریک ہوئے ۔ شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد جبکہ انڈیا مردہ باد کے نعرے بھی گونجے ۔وکلا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی آزادی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے اور آج ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جو ملک کی حفاظت کیلئے دن رات قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کیخلاف پراپیگنڈا کرنے والے عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ۔