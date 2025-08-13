تلخ کلامی پر ماموں زاد کو فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ باغبانپورہ کے علاقہ میں معمولی بات پر فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ پولیس کو محمد الیاس سکنہ کوہلو والا کلر آبادی نے درخواست دی کہ ۔۔۔
گزشتہ روز اس کا بھانجا رفاقت علی سکنہ موڑ ایمن آباد نزد اونچا کھولا گھر آیا۔بیٹے وقاص کے ساتھ معمولی بات پر تلخ کلامی ہو گئی ملزم نے کپڑوں میں چھپایا ہوا پستول نکال کر بیٹے پر فائرنگ کر دی جس سے بیٹا زخمی ہو گیا ،ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے میڈیکل رپورٹ آنے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔