ڈپٹی کمشنر کی ماڈل ریڑھی بازار جلد فعال کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کی ماڈل ریڑھی بازار جلد فعال کرنے کی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت جی ٹی روڈ پر ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کیلئے انتظامیہ ماڈل ریڑھی بازاروں کا قیام عمل میں لارہی ہے۔

 ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین کے ہمراہ منصوبے کی پیشرفت کے جائزہ کیلئے جی ٹی روڈ نگار کا دورہ، ماڈل ریڑھی بازار کے قیام کے حوالے سے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور ریڑھی بازار جلد آپریشنل کرنے کی ہدایت کیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ روڈز پر جگہ جگہ ریڑھیوں کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے ، ریڑھی بان روزانہ کا کوڑا کرکٹ بھی روڈز پر پھینکتے ہیں جس سے شہر کی خوبصورتی تباہ ہو گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلٰی مریم نوازشریف کا ویژن ہے کہ ریڑھی بانوں کے کاروبار کو تحفظ دیا جائے لیکن انہیں اپنا کاروبار ایک دائرہ کار میں رہ کر کرنا ہوگا، ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ عام آدمی کے لئے آسانیاں پیدا کرنے پر یقین رکھتی ہے ۔ تمام ریڑھی بان کوڑا کرکٹ کیلئے اپنے ساتھ ویسٹ بن رکھیں تاکہ شاہراہیں صاف رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے ماڈل ریڑھی بازار شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی بنائے جائیں گے جس سے ٹریفک نظام کی درستگی، روڈز کی خوبصورتی اور عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیا میسر ہونگی۔

 

