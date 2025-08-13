گھریلو ملازمہ کے قتل میں ملوث ملزم کو فرار کرانے پر 3افراد کیخلاف مقدمہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)مقدمہ قتل میں ملوث ملزم کو فرار کرانے پر 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کے مطابق مقدمہ قتل میں ملوث ملزم حاجی مقبول احمد اپنے دوستوں رشید احمد مغل ،عثمان رشید اور افضل بٹ کیساتھ ماڈل ٹائون میں واقع ہوٹل میں کھانا کھارہے تھے ۔پولیس پارٹی کو دیکھ کر ملزموں نے قتل میں ملوث ملزم کو فرار کروا دیا۔یاد رہے کہ مذکورہ ملزم حاجی مقبول نے اپنی بیوی شمائلہ کرن اور بھائی ندیم کامران کیساتھ ملکر گھر میں کام کرنے والی ملازمہ13 سالہ ارم عابد کو تشدد کا نشانہ بناکر موت کے گھات اتار دیا تھا۔