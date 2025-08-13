عدم برداشت معاشروں کی تباہی کا با عث ہے :ڈپٹی کمشنر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے میٹنگ روم میں ماہ ربیع الاول اور یوم آزادی کے حوالے سے تنظیمات اہلسنت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
جشن عیدمیلادالنبیؐ کی محافل پاک،جلوسوں،ریلیوں کیلئے فول پروف انتظامات کئے جائیں گے جلوس کے راستوں کی مرمت صفائی ستھرائی کے ساتھ شرکا جلوس کو مکمل سہولیات فراہم کریں گے ۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر حسین بٹ،محمد زاہد حبیب قادری،الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی،صاحبزادہ محمد نعمان صدیقی،مولانا حافظ محمد رفیق قادری،عطا الرحمن خان،حافظ محمد عدیل عارف،ڈاکٹر عبدالرشید گولڑوی،محمد اقبال ہنجرا،شاذب چٹھہ،صوفی غلام دستگیر،مفتی ادریس جلالی،جاوید اقبال بٹ،علامہ تنویر فاروقی،علامہ سعید رضا رضوی،حافظ محمد طاہر رضا رضوی،سید زین العابدین شاہ،محمد راشد مغل،محمد آصف مغل کیلانی،ملک نصیر نقشبندی،حافظ محمد ابوبکر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حضور نبی کریمؐ کی تشریف آوری سے باطل قوتوں کا زور ٹوٹ گیا اور انسانی تہذیب و ترقی کا راستہ روشن ہو گیا۔انہوں نے کہا کہ عدم برداشت معاشروں کو تباہ کر دینے کا موجب ہے ،بین المسالک ہم آہنگی،برداشت،بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے ،محرم الحرام کے دوران علما کرام کے تعاون سے مثالی انتظامات کے ذریعے پرامن فضا قائم رکھی گئی جسے چہلم کے جلوس اور یوم آزادی کی تقریبات کے دوران بھی برقرار رکھنا ہوگا۔