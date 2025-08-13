انتظامیہ گاڑیوں سے غیر قانونی سلنڈر اتارنے میں نا کام
تتلے عالی(نامہ نگار )انتظامیہ گاڑیوں میں غیر قانونی سلنڈروں کی روک تھام میں ناکام ہو گئی ہے ۔ پابندی کے باوجود گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ،نوشہرہ ورکاں روڈ،کامونکے روڈ سمیت ضلع گوجرانوالہ کی دیگر شاہراہوں پر۔۔۔
چلنے والی ویگنوں ،گاڑیوں اور لوڈر گاڑیوں میں غیر قانونی طور پر سیٹوں کے نیچے 2/2سلنڈر رکھے ہو تے ہیں بلکہ آٹو رکشوں میں بھی ایل پی جی سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔کسی بھی مقام پر سلنڈر پھٹنے سے جانی ومالی نقصان کے بعد صوبہ بھر میں غیر قانونی سلنڈروں والی گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے جو دو چار دن بعد روک دیا جاتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر قائم ایل پی جی ڈسٹری بیوٹریز پر سرعام ری فلنگ ہو رہی ہے۔ان کیخلاف کارروائی کی جائے تو غیر قانونی سلنڈر کی تنصیب پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے ٹریفک وپٹرولنگ پولیس حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔