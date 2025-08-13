سیاسی رسہ کشی نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں :مجسم زرخیز
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کا ثمر ہے اور یہ اسی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔۔۔
جو ملک امن کا اور بھائی چارے کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے ہم آج کل ان سے بہت دور جا چکے ہیں ،وطن میں مہنگائی 'غربت 'بیروزگاری اور لاقانونیت نے پاکستان کا اصل نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ،سیاسی رسہ کشی نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں ،آزادی حاصل کرنے کے بعد بدقسمتی سے اس کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے ۔ 78سال میں مختلف لوگ اقتدار میں آئے اور اپنی بین سنا کر لوگوں کو پتلی تماشا بناتے رہے ۔ یہ مملکت خداداد پاکستان اﷲ تعالیٰ کا عظیم انعام اورتحفہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت جان سے عزیز ہے ، یوم آزادی پر عہد کرنا چا ہیے کہ دوسروں کے کام آئیں گے ۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک و قوم کی خدمت کا عہد کرنے کی ضرورت ہے ،قیام پاکستان ہمارے اسلام کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے ، ان قربانیوں کی لاج رکھنے کیلئے نفرتوں کو مٹا کر ہمیں عالمی سطح پر ایک مضبوط معاشی قوم بننا ہو گا ہمارے نوجوانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں طشتری میں رکھ کر نہیں ملی،آزادی کے اس تاج کو سروں پر ہمیشہ قائم رکھنے کیلئے ہمیں بھرپور جدوجہد اور محنت کرنا ہو گی ۔