صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی رسہ کشی نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں :مجسم زرخیز

  • گوجرانوالہ
سیاسی رسہ کشی نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں :مجسم زرخیز

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کا ثمر ہے اور یہ اسی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔۔۔

 جو ملک امن کا اور بھائی چارے کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے ہم آج کل ان سے بہت دور جا چکے ہیں ،وطن میں مہنگائی ’غربت ’بیروزگاری اور لاقانونیت نے پاکستان کا اصل نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ،سیاسی رسہ کشی نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں ،آزادی حاصل کرنے کے بعد بدقسمتی سے اس کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے ۔ 78سال میں مختلف لوگ اقتدار میں آئے اور اپنی بین سنا کر لوگوں کو پتلی تماشا بناتے رہے ۔ یہ مملکت خداداد پاکستان اﷲ تعالیٰ کا عظیم انعام اورتحفہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت جان سے عزیز ہے ، یوم آزادی پر عہد کرنا چا ہیے کہ دوسروں کے کام آئیں گے ۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک و قوم کی خدمت کا عہد کرنے کی ضرورت ہے ،قیام پاکستان ہمارے اسلام کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے ، ان قربانیوں کی لاج رکھنے کیلئے نفرتوں کو مٹا کر ہمیں عالمی سطح پر ایک مضبوط معاشی قوم بننا ہو گا ہمارے نوجوانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں طشتری میں رکھ کر نہیں ملی،آزادی کے اس تاج کو سروں پر ہمیشہ قائم رکھنے کیلئے ہمیں بھرپور جدوجہد اور محنت کرنا ہو گی ۔ سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کا ثمر ہے اور یہ اسی بنیاد پر معرض وجود میں آیا جو ملک امن کا اور بھائی چارے کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے ہم آج کل ان سے بہت دور جا چکے ہیں ،وطن میں مہنگائی ’غربت ’بیروزگاری اور لاقانونیت نے پاکستان کا اصل نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ،سیاسی رسہ کشی نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں ،آزادی حاصل کرنے کے بعد بدقسمتی سے اس کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے ۔ 78سال میں مختلف لوگ اقتدار میں آئے اور اپنی بین سنا کر لوگوں کو پتلی تماشا بناتے رہے ۔ یہ مملکت خداداد پاکستان اﷲ تعالیٰ کا عظیم انعام اورتحفہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت جان سے عزیز ہے ، یوم آزادی پر عہد کرنا چا ہیے کہ دوسروں کے کام آئیں گے ۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک و قوم کی خدمت کا عہد کرنے کی ضرورت ہے ،قیام پاکستان ہمارے اسلام کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے ، ان قربانیوں کی لاج رکھنے کیلئے نفرتوں کو مٹا کر ہمیں عالمی سطح پر ایک مضبوط معاشی قوم بننا ہو گا ہمارے نوجوانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں طشتری میں رکھ کر نہیں ملی،آزادی کے اس تاج کو سروں پر ہمیشہ قائم رکھنے کیلئے ہمیں بھرپور جدوجہد اور محنت کرنا ہو گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کا عملہ شہریوں کی شکایات حل کرنے میں ناکام، ہیلپ لائن 118 بھی غیر مؤثر

سی ایل سی سٹاف کامدرسے میں طلبہ کو انسدادِڈینگی پر لیکچر

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ ہارٹیکلچرل کاکھجور میلہ

پروفیشنل فوٹو گرافرز ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کا کیک کاٹا

تنظیمی مقاصد کیلئے بہترین کارکردگی ،محسن حمید کوستارہ اہلحدیث ایوارڈ دیاگیا

غیر قانونی کمرشلائزیشن کرنے پر چار پلاٹس سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر