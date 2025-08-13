صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر چٹھہ:ستھرا پنجاب پروگرام چند علاقوں تک محدود

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ:ستھرا پنجاب پروگرام چند علاقوں تک محدود

احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب صاف ستھرا پروگرام چند علاقوں تک محدود، اڈا گنیا والہ میں نکاسی آب کے دیرینہ مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان بن گیا ۔

 نواحی علاقہ کوٹ جعفر کا سٹاپ اڈا گنیاوالہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے ،مین نالہ کی صفائی اور مین نالے پر تجاوزات کی وجہ سے نالیوں کا گندا نالے سے گزرنے کے بجائے سڑکوں پر کھڑا نظر آتا ہے جسکی وجہ سے مین روڈ ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے اور نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے ستھرا پنجاب پروگرام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف شہروں اور چند من پسند دیہات کی صفائی پر توجہ ہے باقی سب کو نظرانداز کیا جا رہا ہے ، اے سی وزیرآباد فوری صورتحال کا نوٹس لیں ۔

 

