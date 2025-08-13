صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :سرکاری سکول میں توڑ پھوڑ ،سامان بھی چوری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )سرکاری سکول میں توڑ پھوڑ ،سامان بھی چوری کر لیا گیا ۔ نواحی گاؤں قلعہ مصطفی آباد میں نامعلوم افرادنے گورنمنٹ ماڈل پرائمری سکول کی چار دیواری توڑ دی اور اندر داخل ہوکر کھڑکیاں بھی توڑ دیں۔

 دو سیلنگ فین،وائرنگ ،پانی کا نل چوری کرلئے ،دیواروں کا رنگ وروغن خراب کر دیا۔ ہیڈ مسٹریس بسمہ وارث کا کہنا ہے اس سے قبل بھی کئی بار نہ صرف چوری کے واقعات رونما ہو چکے ہیں بلکہ سکول کی عمارت کو بھی نقصانا پہنچایا جا چکا ہے جس کے باعث عملہ اور بچوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

