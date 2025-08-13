صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ،بیماریاں پھیلنے کا خدشہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ،بیماریاں پھیلنے کا خدشہ

تتلے عالی(نامہ نگار )نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ۔گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیر کے بعد تتلے عالی سمیت متعدد دیہات سڑک سے 5/6فٹ نیچے ہو گئے ہیں۔

 جس کے باعث مذکورہ علاقوں کی گلیاں بازار حالیہ بارشوں کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بلکہ مکھی ، مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے گوداموں،نجی وسرکاری تعلیمی اداروں، کباڑخانوں، قبرستانوں، خالی پلاٹوں میں ڈینگی لاروے کی موجودگی بلکہ گندگی تعفن سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ لاحق ہوگیا ہے ۔اہل علاقہ نے نکاسی آب کیلئے مستقل بنیادوں پر اقدامات اورمکھی مچھروں کی تلفی کیلئے سپرے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹریفک پولیس کی ہیلمٹ آگاہی مہم شروع

جشن آزادی : ملتان کے سکولوں میں 38 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری ٹی ایچ کیو میں بدانتظامی پر برہم

سائوتھ سٹی ہسپتال میں سہولیات بہتر بنائی جائینگی ،ڈی سی

13 اگست کو ملتان و خانیوال کے متعدد فیڈرز بند رہیں گے

کوٹ ادو‘ آگ سے بچاؤ ‘ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر