تتلے عالی :نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ،بیماریاں پھیلنے کا خدشہ
تتلے عالی(نامہ نگار )نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ۔گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیر کے بعد تتلے عالی سمیت متعدد دیہات سڑک سے 5/6فٹ نیچے ہو گئے ہیں۔
جس کے باعث مذکورہ علاقوں کی گلیاں بازار حالیہ بارشوں کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بلکہ مکھی ، مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے گوداموں،نجی وسرکاری تعلیمی اداروں، کباڑخانوں، قبرستانوں، خالی پلاٹوں میں ڈینگی لاروے کی موجودگی بلکہ گندگی تعفن سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ لاحق ہوگیا ہے ۔اہل علاقہ نے نکاسی آب کیلئے مستقل بنیادوں پر اقدامات اورمکھی مچھروں کی تلفی کیلئے سپرے کا مطالبہ کیا ہے ۔