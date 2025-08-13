پھالیہ:ناقص صفائی پر متعدد سٹورز اور بیکریاں سیل
پھالیہ (نامہ نگار )پھالیہ میں ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی منڈی بہا ئو الدین کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد سٹورز ،بیکریوں کو سیل اور جرمانے کر د ئیے ۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے دوگل بائی پاس روڈ پر واقع ٹریڈر شاپ کو سنگین خلاف ورزیوں پر سیل کر دیا۔
جبکہ معروف سویٹس اینڈ بیکرز کو جرمانہ کے ساتھ سیل بھی کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کیمطابق فوڈ پوائنٹس پر صفائی کے ناقص انتظامات اور سنگین خلاف ورزیاں پائی گئی ہیں، فوڈ اور نان فوڈ اشیا کو اکٹھا رکھا گیا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کے ترجمان کیمطابق بڑی مقدار میں زائد المیعاد سنیکس، بسکٹس، پیکنگ میٹریل اور بیوریجز کو تلف کر دیا گیا ۔