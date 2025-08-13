صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ:ناقص صفائی پر متعدد سٹورز اور بیکریاں سیل

  • گوجرانوالہ
پھالیہ:ناقص صفائی پر متعدد سٹورز اور بیکریاں سیل

پھالیہ (نامہ نگار )پھالیہ میں ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی منڈی بہا ئو الدین کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد سٹورز ،بیکریوں کو سیل اور جرمانے کر د ئیے ۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے دوگل بائی پاس روڈ پر واقع ٹریڈر شاپ کو سنگین خلاف ورزیوں پر سیل کر دیا۔

 جبکہ معروف سویٹس اینڈ بیکرز کو جرمانہ کے ساتھ سیل بھی کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کیمطابق فوڈ پوائنٹس پر صفائی کے ناقص انتظامات اور سنگین خلاف ورزیاں پائی گئی ہیں، فوڈ اور نان فوڈ اشیا کو اکٹھا رکھا گیا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کے ترجمان کیمطابق بڑی مقدار میں زائد المیعاد سنیکس، بسکٹس، پیکنگ میٹریل اور بیوریجز کو تلف کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر