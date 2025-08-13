مزدور کو40 ہزار روپے تنخواہ کا حکم اعلان تک محدود
سمبڑیال (سٹی رپورٹر)عام مزدور کو40 ہزار روپے تنخواہ کا حکم اعلان تک محدود ہوکر رہ گیا ۔ سمبڑیال اور گرد و نواح میں 500 تا 700 روپے دیہاڑی پر ٹرخا کر مزدور طبقہ کا استحصال جاری ہے۔
ہوٹلوں، پٹرول پمپوں، چائے کی دکانوں، کریانہ سٹور، ورکشاپوں، گارمنٹس دکانوں سمیت دیگر کاروباری مراکز پر کم عمر بچوں، نوجوانوں اور بے روزگار افراد کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مالکان کی طرف سے انتہائی کم تنخواہ 15 تا 20 ہزار روپے اور دیہاڑی 500تا700 روپے ڈیوٹی بھی 12 سے 18 گھنٹے لی جاتی ہے ۔گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے باضابطہ طور پر مزدور کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار روپے کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے ،سمبڑیال شہر و گردو نواح میں احکامات پر عملدر آ مد نہیں کیا جا رہا ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سمیت ارباب اختیار سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔