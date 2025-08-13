حافظ آباد:عیدمیلادالنبیؐ شایان شان طریقے سے منانے کافیصلہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )جماعت اہلسنت کے زیر اہتمام شہر بھر کی سنی تنظیموں کا اجلاس جشن عیدمیلادالنبی ؐکے مرکزی جلوس کے سلسلہ میں جامعہ سعیدیہ رضویہ میں منعقد ہوا۔
جس میں جماعت الصفہ پاکستان کے سربراہ بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی،مہتمم اعلیٰ جامعہ سعیدیہ رضویہ علامہ احمد سعید سیال، جماعت اہلسنت کے ضلعی امیر علامہ قاری فیصل ندیم کیلانی ، علامہ حبیب اﷲجلالی،علامہ قاری زاہد محمود مجددی،علامہ ظہیر احمد بھیروی، علامہ قاری محمد یوسف ایم اے اور دیگر علما وذمہ داران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جشن عیدمیلادالنبی ؐکو شہر بھر میں شایان شان اور تزک واحتشام سے منایا جائے گا ،میلادالنبی ؐکا مرکزی جلوس صبح ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے ونیکے چوک سے روانہ ہوگا۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جلوس میں غیر شرعی حرکات کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گاجبکہ شہر بھر میں محافل میلادکا انعقاد کیاجائے گا۔