سیالکوٹ:عورتوں کیساتھ تعلقات سے روکنے پر اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )غیر عورتوں سے تعلقات سے منع کرنے خاوند نے بیوی کو زخمی کردیا ،خاوند نے خاتون کے والد اور بھائی کو اسلحہ کے زور پر دھمکیاں بھی دیں ۔
تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ بہار کالونی میں غیر عورتوں سے تعلقا ت سے منع کرنے پر خاوند علی رضا نے تنویر کے ساتھ ملکر بیوی میراں بی بی کو تشدد کرکے زخمی کردیا۔ خاتون کے والد خالد پرویز اور بیٹا اسی اثنا میں وہاں پہنچے تو ملزم نے انہیں بھی دھمکیاں دیں۔ خاتون کے والد خالد پرویز کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔