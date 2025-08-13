صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:جشن آ زادی و معرکہ حق ، آ ج موسیقی کا پروگرام

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ضلعی انتظامیہ کی جانب سے حافظ آباد میں جشن آزادی اور معرکہ حق کی کامیابی کے سلسلہ میں آج شام 7 بجے فوارہ چوک کچہری بازار میں موسیقی و ملی نغموں کا پروگرام منعقد کیا جائیگا۔

 جس میں ملک کے نامور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرینگے ۔اس موقع پر وطن عزیز کے یوم آزادی کے سلسلہ میں آتش بازی کا بھی بھر پور مظاہر ہ کیا جائیگا۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا ہے کہ ضلع بھر میں جشن آزادی اور معرکہ حق کے سلسلہ میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ۔ ضلع بھر کے تمام سرکاری عمارتوں ، چوک ،چوراہوں اور اہم عوامی مقامات کو جھنڈے ،جھنڈیوں اور خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا ہے ۔ وطن عزیزسے محبت ، تحریک آزادی کے ہیروز اور افواج پاکستان کو انکی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج شام سات بجے فوارہ چوک کچہری بازار میں رنگا رنگ پروگرام کا انعقاد کیاجائیگا،جس میں سٹیج ٹی وی کے نامور فنکار ملی نغمے پیش کرینگے ۔ اس موقع پر آتش بازی کا بھی بھر پور اور شاندار مظاہر ہ کیا جائیگا۔

 

