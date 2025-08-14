رشوت الزامات ،ایس ایچ او حاجی پور ہ عہدے سے فارغ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہری سے رشوت کی شکایت پر ڈی پی او سیالکوٹ کا سخت ایکشن ، ایس ایچ او حاجی پورہ کو عہدے سے ہٹا دیا ، ایس ایچ او تھانہ سول لائن میاں عبدالرزاق کو ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ جبکہ خرم ساہی کو ایس ایچ او تھانہ سول لائن تعینات کردیا گیا ۔
سیالکوٹ محلہ امام صاحب کے رہائشی شہباز علی نے ایس ایچ او حاجی پورہ کے خلاف اختیارا ت سے تجاوز اور رشوت کی شکایت کی تھی ابتدائی انکوائری میں الزامات درست ثابت ہونے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے ایس ایچ او حاجی پورہ سب انسپکٹر سرمد فیاض کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا کر لائن حاضر کر دیا اور چارج شیٹ جاری کر کے ریگولر انکوائری کے احکامات جاری کئے ہیں انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی و محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے واضح کیا کہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس کو ہر قیمت پر کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے گا اور صرف دیانت دار اور عوام کی خدمت کرنے والے افسران ہی محکمہ میں رہیں گے ۔ شہری کسی بھی ناانصافی کی صورت میں بلا جھجک براہِ راست شکایت درج کرسکتے ہیں۔