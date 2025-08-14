صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت الزامات ،ایس ایچ او حاجی پور ہ عہدے سے فارغ

  • گوجرانوالہ
رشوت الزامات ،ایس ایچ او حاجی پور ہ عہدے سے فارغ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہری سے رشوت کی شکایت پر ڈی پی او سیالکوٹ کا سخت ایکشن ، ایس ایچ او حاجی پورہ کو عہدے سے ہٹا دیا ، ایس ایچ او تھانہ سول لائن میاں عبدالرزاق کو ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ جبکہ خرم ساہی کو ایس ایچ او تھانہ سول لائن تعینات کردیا گیا ۔

سیالکوٹ محلہ امام صاحب کے رہائشی شہباز علی نے ایس ایچ او حاجی پورہ کے خلاف اختیارا ت سے تجاوز اور رشوت کی شکایت کی تھی ابتدائی انکوائری میں الزامات درست ثابت ہونے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے ایس ایچ او حاجی پورہ سب انسپکٹر سرمد فیاض کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا کر لائن حاضر کر دیا اور چارج شیٹ جاری کر کے ریگولر انکوائری کے احکامات جاری کئے ہیں انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی و محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے واضح کیا کہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس کو ہر قیمت پر کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے گا اور صرف دیانت دار اور عوام کی خدمت کرنے والے افسران ہی محکمہ میں رہیں گے ۔ شہری کسی بھی ناانصافی کی صورت میں بلا جھجک براہِ راست شکایت درج کرسکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وطن کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں ،چیئر مین سی ڈی اے

’’اڑان پاکستان‘‘ کا مقصد یو تھ کو جدید مہار تیں فراہم کرنا ، احسن اقبال

پاکستان میں تیل کی تلاش،13کمپنیوں کو نئے ٹھیکے

کھاد کمپنیاں قیمتوں کے ڈھانچے کا فوری جائزہ لیں:وزیر غذائی تحفظ

آ ر آ ئی سی میں نئے او پی ڈی بلاک ، ویٹنگ ایریا کا افتتاح

ایئرپورٹس سمیت امیگریشن چیک پوسٹس پر تعیناتی کیلئے سکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن