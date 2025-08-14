صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:بچے نے کولڈ ڈرنک کی بوتل میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا

  گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:بچے نے کولڈ ڈرنک کی بوتل میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگا ر )دو سالہ بچے نے گھر میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا ۔بتایا گیا ہے کہ سوئی گیس روڈ کے رہائشی وقار کے بیٹے جاسم نے گھر میں کولڈڈرنک کی بوتل میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا جسے طبی امداد کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ۔

دو سالہ بچے نے گھر میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا ۔بتایا گیا ہے کہ سوئی گیس روڈ کے رہائشی وقار کے بیٹے جاسم نے گھر میں کولڈڈرنک کی بوتل میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا جسے طبی امداد کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ۔

 

