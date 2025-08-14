لدھیوالہ وڑائچ:بچے نے کولڈ ڈرنک کی بوتل میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگا ر )دو سالہ بچے نے گھر میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا ۔بتایا گیا ہے کہ سوئی گیس روڈ کے رہائشی وقار کے بیٹے جاسم نے گھر میں کولڈڈرنک کی بوتل میں پڑا مٹی کا تیل پی لیا جسے طبی امداد کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ۔
