مبینہ تشدد سے جاں بحق گھریلو ملازم کی قبر کشائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
مبینہ تشدد سے جاں بحق گھریلو ملازم کی قبر کشائی کا حکم

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )اختر ٹائون میں بااثر افراد کے مبینہ تشدد سے جاں بحق گھریلو ملازم کی قبر کشائی اور پوسٹمارٹم کا حکم دیدیا گیا۔۔۔

جوڈیشل مجسٹریٹ علی رضا نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس کو پوسٹمارٹم کیلئے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ،قبر کشائی اور پوسٹمارٹم 16 اگست کو ہو گا۔ واضح رہے کہ اختر ٹائون میں چند روز قبل سید نجم الحسن شیرازی وغیرہ نے مبینہ طور پر اپنے گھریلو ملازم وسیم ریاض کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں زہریلی گولیاں کھلا دیں جس سے وہ جاں بحق ہو گیا،سٹی پولیس نے نجم الحسن شیرازی سمیت 6 افراد کیخلاف مقدمہ تو درج کر لیا لیکن چار روز گزرنے کے باوجود کوئی ملزم گرفتار نہ کر سکا۔مقتول وسیم کے اہل ِخانہ اور رشتہ داروں نے واقعہ کے خلاف احتجاج بھی کیا لیکن پولیس نے بغیر کارروائی اور پوسٹمارٹم کے وسیم ریاض کی تدفین کروا دی۔مقتول وسیم ریاض نے خود پر ہونے والے تشدد کا ایمبولینس میں ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرایا تھا۔ 

 

