قائد اعظم کی عظیم جدوجہد کی بدولت آ زاد وطن ملا :افضل گوندل

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )چیئرمین گوندل گروپ آف انڈسٹریز الحاج افضل گوندل نے کہاہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وطن عزیز کیلئے عظیم کاوشوں کورہتی دنیا تک یاد رکھاجائے گا ماہ اگست آزادی کامہینہ ہے ہم قائد اعظم کی عظمت کوسلام پیش کرتے ہیں۔۔۔

وہ ایک عظیم لیڈراورقانون دان تھے ، انہوں نے کہاکہ 14 اگست کا دن تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے اس مبارک دن کو قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمانوں کی عظیم جدوجہد کی بدولت ہمیں آزاد ریاست نصیب ہوئی،انہوں نے کہاکہ ہمیں وطن عزیز کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی تاکہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکے ، ملکی تعمیروترقی کیلئے متحد ومنظم ہوکر کام کرتے رہیں گے ۔

 

