صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 66 ،بھاری اکثریت سے جیتیں گے :بلال تاڑر

  • گوجرانوالہ
این اے 66 ،بھاری اکثریت سے جیتیں گے :بلال تاڑر

گکھڑ منڈی (نامہ نگار )ن لیگ کے امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اصل مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے یہ الیکشن میرا نہیں میرے حلقے کے ووٹروں اور سپوٹروں کا ہے اگر اللہ نے عزت دی تو حلقے کے لوگوں کی تقدیر بدل کر رکھ دوں گا ۔

 مقامی مارکیٹ میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اصل مقصد عوام کی خدمت اور بھلائی ہے جس طرح پارٹی قیادت نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پارٹی ٹکٹ دیا این اے 66 کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت کر پارٹی کو تحفہ دیں گے یہ الیکشن میرا نہیں بلکہ حلقہ کے ہر باشعور انسان کا ہے ہم نے پہلے بھی گکھڑ اور حلقہ کے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے ،کروڑوں روپے سے گکھڑ میں انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج بنوائے سٹریٹ لائٹس لگوائی ٹراما سنٹر کے رکے ہوئے فنڈز بحال کرائے جس پر کام شروع ہو چکا ، گکھڑ میں جلد میٹرو بس بھی چلے گی ۔تقریب سے ضلعی جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ مسلم لیگ ن گکھڑ کے صدر میر مظہر بشیر ،چیئرمین یو سی بینکہ چیمہ عنصر محمود سندھو اور خادم حسین انصاری نے بھی خطاب کیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایس بی سی اے حکومت کا سب سے بدنام ادارہ،ہائیکورٹ

میٹرک سائنس گروپ کے نتائج کااعلان،کامیابی کا تناسب 83.93فیصد

سوئی سدرن نے گیس لائن کی منتقلی موخر کردی

گڈز ٹرانسپورٹرز کی معرکہ حق جشن آزادی ریلی

سندھ نیوز پیپرز سوسائٹی کے زیر اہتمام معرکہ حق کی تقریب

ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں جشن آزادی کی رنگارنگ پروقار تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن