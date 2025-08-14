این اے 66 ،بھاری اکثریت سے جیتیں گے :بلال تاڑر
گکھڑ منڈی (نامہ نگار )ن لیگ کے امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اصل مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے یہ الیکشن میرا نہیں میرے حلقے کے ووٹروں اور سپوٹروں کا ہے اگر اللہ نے عزت دی تو حلقے کے لوگوں کی تقدیر بدل کر رکھ دوں گا ۔
مقامی مارکیٹ میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اصل مقصد عوام کی خدمت اور بھلائی ہے جس طرح پارٹی قیادت نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پارٹی ٹکٹ دیا این اے 66 کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت کر پارٹی کو تحفہ دیں گے یہ الیکشن میرا نہیں بلکہ حلقہ کے ہر باشعور انسان کا ہے ہم نے پہلے بھی گکھڑ اور حلقہ کے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے ،کروڑوں روپے سے گکھڑ میں انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج بنوائے سٹریٹ لائٹس لگوائی ٹراما سنٹر کے رکے ہوئے فنڈز بحال کرائے جس پر کام شروع ہو چکا ، گکھڑ میں جلد میٹرو بس بھی چلے گی ۔تقریب سے ضلعی جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ مسلم لیگ ن گکھڑ کے صدر میر مظہر بشیر ،چیئرمین یو سی بینکہ چیمہ عنصر محمود سندھو اور خادم حسین انصاری نے بھی خطاب کیا ۔