انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی یوم آزادی ریلی

  • گوجرانوالہ
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی یوم آزادی ریلی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ گوجرانوالہ کے زیر اہتمام یوم آزادی ریلی کا انعقاد کیا گیا ۔ وائس چیئرمین رانا نثار نے خصوصی شرکت کی، ڈویژنل چیئرمین رانا ارشد سبحانی کی زیر قیادت ضلعی عہدیداران وممبران نے استقبال کیا ۔

ضلعی چیئرمین اعجاز اشرف، ضلعی صدر زینب عرفان نے تنظیمی امور پربریفنگ دی۔ اس موقع پر لیگل ایڈوائزر رانا فہد محمود منج، میڈیا کوآرڈینیٹر اشتیاق کیانی، نعیم خالد،طارق بٹ،شہزاد شاہ، آمنہ عادل ودیگر عہدیدار وممبران موجود تھے ۔ رانا نثار نے خطاب میں کہاوطن عزیز کے حصول کیلئے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جاسکتا ہم نے ملکر ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنا ہے ۔ رانا ارشد سبحانی، اعجاز اشرف، زینب عرفان نے کہا ہمیں یگانگت، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ اور انسانیت کی خدمت کیلئے خود کو وقف کرناچاہئے ۔انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ عرصہ دراز سے خدمت انسانیت میں مصروف ہے ۔تقریب کے اختتام پر یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا ملک وملت کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔

 

