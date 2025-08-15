صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل چلڈرن ہوم میں یومِ آزادی تقریب،ملی نغمے ، تقاریر پیش

  • گوجرانوالہ
ماڈل چلڈرن ہوم میں یومِ آزادی تقریب،ملی نغمے ، تقاریر پیش

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر گوجرانوالہ ارشاد وحید اور ڈویژنل کوآرڈینیٹر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال رانا یاسر نے ماڈل چلڈرن ہوم میں پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کی پررونق اور جذبات سے لبریز تقریب میں بطور مہمانان گرامی۔۔۔

جبکہ قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر زیب النسا اور بچوں، عملے اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک اور قومی ترانے سے ہوا، جسکے بعد بچوں نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کر کے محفل کو وطن دوستی کے جذبے سے سجا دیا۔ اس موقع پر آزادی کی جدوجہد اور قربانیوں پر خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ یومِ آزادی کا خصوصی کیک کاٹا گیا اور شرکا میں مٹھائی تقسیم کی گئی، فضاپاکستان زندہ بادکے نعروں سے گونج اُٹھی۔

 

