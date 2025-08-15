صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اشاعت توحید والسنہ نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )جمعیت اشاعت توحید والسنہ کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی جس سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 صوبائی نائب امیر مولانا نصراﷲ خان راشد نے کہا کہ آج دنیا بھر میں بھارت کی جگ ہنسائی کے پیچھے پاک افواج کی بہادری اور جرات کار فرما ہے بلا شبہ ہماری ہماری افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا اﷲ کے فضل سے پاکستان قیامت تک زندہ رہنے کیلئے بنا ہے ۔شیخوپورہ موڑ سے شروع ہونے والی ریلی میں سینکڑوں کارکنوں نے شامل ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ ملکی مفاد کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔

 

