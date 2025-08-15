عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیراہتمام پرچم کشائی تقریب
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیراہتمام مرکزی دارالعلوم اہلسنت وجماعت ریاض المدینہ گوجرانوالہ میں امیر اعلیٰ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام علامہ صاحبزادہ پیر رفیق احمد مجددی کی زیر صدارت تقریب پرچم کشائی بسلسلہ جشن آزادی /معرکہ حق کاانعقاد کیاگیا۔
تقریب میں میجر سلمان آئی ایس پی آر گوجرانوالہ کینٹ ،فیصل سلطان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اوررضوان طارق ایس ایس پی آپریشنز ،مظہر قیوم ناہرہ سابق ضلعی چیئرمین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے مدارس کے طلبا نے جامعہ ریاض المدینہ کی گرائونڈ میں جسمانی طور پرپاکستان زندہ باد، قومی کا پرچم اور عالمی ادارہ تنظیم الاسلام بنایا۔تقریب میں طلبا نے تلاوت و نعت ،قومی ترانہ اورملی نغمے پیش کئے ۔امیر اعلیٰ مہمانان گرامی کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹااوردعائے خیرکی گئی۔آخر میں ناظم اعلیٰ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام سعید صدیقی نے پروگرام میں شرکت پر مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔