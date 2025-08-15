صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل میں جشن آزادی/معرکہ حق کی تقریبات

  • گوجرانوالہ
آرٹس کونسل میں جشن آزادی/معرکہ حق کی تقریبات

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ ڈویژن کے زیر انتظام جشن آزادی/معرکہ حق 2025 کے سلسلہ میں تقریبات کا انعقاد ۔ڈائریکٹر آرٹس کونسل گوجرانوالہ ڈویژن غلام عباس فراست نے افسروں کے ہمراہ پرچم کشائی کی ۔

تقریبات کا آغاز صبح 9بجے جو پنجابی ادبی ڈیرہ موڑ ایمن آباد کے اشتراک سے کیا گیا جس میں ڈھول پرفارمنس ،ثقافتی رقص،ملی نغمے ‘ تقاریر‘مقابلہ سوالات اور ٹیبلوز شامل تھے ۔ تقریبات کے مہمان خصوصی نوید شیرازی کمشنر / چیئرمین آرٹس کونسل گوجرانوالہ ڈویژن تھے ۔ مہمان اعزاز ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین تھے ۔ مرکزی تقریب میں 600سے زیادہ شرکا نے شرکت کی اور جشن آزادی کی تقریبات کو بھرپور سراہا جبکہ کمشنر نے آرٹس کونسل گوجرانوالہ ڈویژن کے سٹاف کو کامیاب تقریبات پرداد دی۔سٹاف میں ڈائریکٹر غلام عباس فراست ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامز شمسہ گیلانی ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ آر ایم عرفان ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکائونٹس حسن سردار ،اعجاز اور عروج فاطمہ شامل تھے جبکہجشن آزادی /معرکہ حق کے سلسلے میں آرٹس کونسل گوجرانوالہ آرٹ گیلری میں تصویری نمائش و مصوری ایک ہفتہ سے جاری ہے ۔

 

