الشافع ڈائیلسز کمپلیکس میں یوم آزادی تقریب ،کیک کاٹا گیا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)النافع ویلفیئر آرگنائز یشن کے زیر انتظام سول ہسپتال میں چلنے والے الشافع ڈائیلسز کمپلیکس میں جشن آزادی کی پر وقار تقریب ہوئی ،کیک کاٹا گیا ۔
آرگنائزیشن کے صدر امیر حیدر کرمانی اور جنرل سیکرٹری زید امیر بیرون ملک دورہ پر ہونے سے تقریب میں شرکت نہ کر سکے ۔ آرگنائز یشن کے سرپرست اعلیٰ رانا ناصرمحمود نے تقریب کی صدارت کی ۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کی آزادی آسانی سے نہیں ملی اس کیلئے ہمارے آباو اجداد نے بے انتہا جانی و مالی قربانیاں دیں تب جاکر آزادی نصیب ہوئی ۔اس موقع پرشیخ عامر رحمان ،ڈاکٹر فضل الرحمان،ڈاکٹر آصف جاوید،ڈاکٹر منظور ،رانا فیضان ناصر،جمشید بشیر،مدثر حنیف ،مریضوں اور انکے لوحقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر مریضوں میں کیک تقسیم کیا گیا ۔