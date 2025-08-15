صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الشافع ڈائیلسز کمپلیکس میں یوم آزادی تقریب ،کیک کاٹا گیا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)النافع ویلفیئر آرگنائز یشن کے زیر انتظام سول ہسپتال میں چلنے والے الشافع ڈائیلسز کمپلیکس میں جشن آزادی کی پر وقار تقریب ہوئی ،کیک کاٹا گیا ۔

آرگنائزیشن کے صدر امیر حیدر کرمانی اور جنرل سیکرٹری زید امیر بیرون ملک دورہ پر ہونے سے تقریب میں شرکت نہ کر سکے ۔ آرگنائز یشن کے سرپرست اعلیٰ رانا ناصرمحمود نے تقریب کی صدارت کی ۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کی آزادی آسانی سے نہیں ملی اس کیلئے ہمارے آباو اجداد نے بے انتہا جانی و مالی قربانیاں دیں تب جاکر آزادی نصیب ہوئی ۔اس موقع پرشیخ عامر رحمان ،ڈاکٹر فضل الرحمان،ڈاکٹر آصف جاوید،ڈاکٹر منظور ،رانا فیضان ناصر،جمشید بشیر،مدثر حنیف ،مریضوں اور انکے لوحقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر مریضوں میں کیک تقسیم کیا گیا ۔ 

 

